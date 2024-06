Passation des marchés : 15 pays d’Afrique formés dans la gestion des contrats

L'Autorité de régulation de la Commande publique (ARCOP) et la Banque mondiale ont déroulé des ateliers de formation sur la gestion des contrats de travaux FIDIC. L’Autorité de Régulation de la Commande publique (ARCOP), en collaboration avec la Banque mondiale, vise à renforcer les compétences des professionnels de la construction et des travaux publics en matière de gestion des contrats de travaux selon les normes FIDIC. Ces formations se déroulent dans le cadre d’un effort continu pour améliorer la qualité et l’efficacité des projets d’infrastructures entre les pays.



Ces ateliers vont profiter à 15 pays d’Afrique de l’Ouest et du centre, qui sont appelés à subir une formation approfondie et pratique aux participants. Les modules abordent divers aspects des contrats FIDIC, tels que la rédaction et l’interprétation des clauses contractuelles, la gestion des modifications de travaux, la résolution des différends, et les obligations contractuelles des parties prenantes. « La maîtrise des contrats FIDIC est essentielle pour garantir la bonne exécution des projets et pour minimiser les retards et les surcoûts. En collaborant avec la Banque mondiale, nous nous assurons que nos professionnels bénéficient des meilleures pratiques internationales » a indiqué le Directeur Général de l'ARCOP, Saër Niang qui a présidé ce matin, l’ouverture de cette session de formation.