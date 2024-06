Passation de services à l' ONFP: Fatima Mbengue "La mère Teresa " des patriotes devient la « maman » des pupilles de la nation

Membre de Pastef, femme trés active, réputée dans le travail et la discrétion, Fatima Mbengue ou encore " Mère Térèsa" des patriotes vient d’entamer une nouvelle aventure avec les pupilles de la nation.



Nommée Directrice de l’Office Nationale des Pupilles de la Nation, Fatima Mbengue vient d’être installée dans ses nouvelles fonctions. A l’entame de ses propos, elle a félicité le président Bassirou Diomaye Faye pour la confiance accordée à sa modeste personne.



« Je profite de cette tribune pour lui exprimer mes sincères remerciements et ma profonde gratitude. La présente fenêtre de communication me permet aussi de réitérer ma reconnaissance envers le Premier Ministre, Monsieur Ousmane Sonko. Parler du Premier Ministre m'amène aussi à féliciter et encourager le gouvernement en général et la ministre de la Famille et des Solidarités, en particulier, Madame Maimouna Dièye », a-t-elle déclaré.

Consciente de sa mission, Fatima Mbengue rassure de ne ménager aucun effort pour la réussite de sa mission.



« Je mesure pleinement l’ampleur de la tâche qui m’attend à l’aune des différents cadres d’administration des missions de l’office. Je m’installe ce jour, directrice de l’ONPN, avec la détermination de participer à la concrétisation du volet social et solidaire du PROJET de transformation systémique du Sénégal », soutient -elle.