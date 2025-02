Passation de service à la SIRN : Babacar Faye prend les rênes avec engagement et vision

Ce 4 février, la Société des Infrastructures de Réparation Navale de Dakar (SIRN) a procédé à la traditionnelle passation de service entre le Directeur général sortant, Monsieur Saliou Samb, et son successeur, Monsieur Babacar Faye. Lors de cette cérémonie, le nouveau DG a prononcé un discours empreint de gratitude et d’ambition pour la SIRN.

Le nouveau directeur général a exprimé sa reconnaissance envers les plus hautes autorités du pays, notamment le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, le Premier Ministre Ousmane Sonko, et la Ministre des Pêches, Dr. Fatou Diouf, pour la confiance placée en lui en le nommant à la tête de la SIRN. Il a également salué son prédécesseur, Saliou Samb, et tout le personnel de la SIRN pour leurs efforts dans l’atteinte des objectifs de l’entreprise.

Babacar Faye a souligné l’importance stratégique de la SIRN dans l’économie maritime sénégalaise et ouest-africaine. Avec ses infrastructures de réparation navale et son rôle dans la construction navale, la SIRN joue un rôle clé dans le secteur maritime. Cependant, il a pointé du doigt les défis structurels, notamment les faibles redevances perçues depuis 1999, qui placent la société dans une situation de dépendance financière vis-à-vis de l’État.

Conscient des acquis et des défis à relever, Babacar Faye s’est engagé à opérer les ruptures nécessaires pour redynamiser la SIRN. Il a annoncé son intention de moderniser les infrastructures, d’élargir l’offre de services, et de renforcer les partenariats pour faire de la SIRN un pôle africain de services maritimes. Parmi ses priorités figurent également la relance du centre de formation professionnelle et l’intégration de nouvelles technologies pour répondre aux besoins actuels de l’industrie maritime.

En conclusion, Babacar Faye a réitéré son engagement à travailler avec ses collaborateurs et partenaires pour faire rayonner la SIRN, tout en contribuant au développement économique du Sénégal.