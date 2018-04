Parrainage : le rendez-vous manqué avec le Peuple Debout!

A tous les leaders politiques qui se sont rendus hier à la police, comme des moutons, pieds et poings "libres", pour suivre tranquillement la suite des évènements dans les cellules sécurisés; nous disons que vous avez opté pour le choix le plus facile. Vous avez étalé toute votre poltronnerie en voulant engager le peuple comme chef de guerre en vous dérobant avec peu d'intelligence. Nous n'avons aucun respect pour votre attitude défaillante. A nos yeux vous ne valez pas mieux que le petit et irresponsable gars qui s'est fait enfariné à Paris. Vous avez tous manqué le grand rendez-vous avec le peuple... Seulement nous pensons que vous comprenez, maintenant, que le peuple a compris... Comment pouvez-vous vous attendre que le peuple se batte sans ses leaders? Les patriotes qui se sont mobilisés avaient besoin de vous, pour dresser les objectifs, mettre en place les stratégies et diriger les troupes au front. Hélas, vous avez choisi de jeter les armes à l'orée du champ de bataille. Et pire, vous avez dispersé le peu de force qui s'organisait, déjà, dans les rues. Au lieu de servir à renforcer la pression sur "les déshonorables députés" de la majorité robotique, elle s'est distraite toute la journée à chercher à vous libérer sans succès. Heureusement que d'honorables députés se sont opposés au sein de l'hémicycle avec les maigres moyens qui étaient à leur disposition. Mention spéciale aux héros du 19 avril: Cheikh Mbacke, Madické Niang, Cheikh Bamba Dieye, Dethie Fall, Ousmane Sonko, Toussaint Manga, Mame Diarra Fam, Aissata Tall Sall, Aida Mbodji, Diop Sy, Moustapha M Guirassy... mais aussi à Abdoul Mbaye et autres - dans les rues - qui ont tenu à rester Debout aux côtés des manifestants.

Nous sommes loin de faire l'apologie de la violence mais vous vous êtes préposés à diriger un combat sans en avoir les tripes.

De grâce épargnez-nous de vos selfies de la honte et vos " nous sommes libérés au petit matin". Au lieu d'un grand soir... vous avez choisi de sortir un petit matin, par les petites portes des commissariats, comme des rats, encore plus petits dans vos très petits souliers. Non! Vous n'êtes pas dignes de nous représenter. Vous avez manqué le rendez-vous avec le Peuple Debout.



La cellule de communication du Mouvement Politique Sénégal Debout