Parrainage : Aliou Mamadou Dia obtient 47.383 « PUR » signatures

Le candidat du parti de l’unité et du rassemblement (PUR) a passé le cap des parrainages. Aliou Mamadou Dia et les partisans de Serigne Moustapha Sy Al Makhtoum, se retrouvent avec 47.383 signatures au terme du contrôle des dossiers de candidature qui se poursuit toujours au Conseil constitutionnel. Le mandataire du PUR, Boubacar Ndiour remercie les soutiens du parti et se félicite du travail qui a abouti à ce résultat. Cependant, il reste à vérifier si le parti a obtenu dans chacune des 7 régions au minimum 2000 parrains.