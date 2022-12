Pape Alé Niang observe à partir de ce vendredi une grève de la faim et n'acceptera aucune intervention médicale. (Me Ciré Clédor Ly)

Le journaliste d'investigation Pape Alé Niang a décidé d'observer une grève de la faim à partir de ce vendredi pour dénoncer son enlèvement, sa séquestration et la torture psychologique qu'il a subie dans les locaux de la Sûreté Urbaine, son emprisonnement injuste et arbitraire à la prison de Sébikotane.

Son avocat Me Ciré Clédor Ly a confirmé l'information et il a souligné que son client lui a fait savoir qu'il n'acceptera aucune intervention médicale de qui que ce soit, s'il advenait qu'il se trouve en danger, en dehors de son médecin personnel et que l'administration pénitentiaire en est informée et a toutes les coordonnées de son médecin personnel...