"Papa, explique-moi pourquoi et comment !" : Une plongée essentielle dans les mystères du monde

L'ouvrage de Mamadou Sène, " Papa, explique-moi pourquoi et comment ", est bien plus qu'un simple livre destiné à répondre aux interrogations des jeunes. Il s'agit d'un appel à la réflexion, une invitation à éveiller la curiosité scientifique des lecteurs de tous âges face à l'univers fascinant qui nous entoure.

À travers plus de 90 questions-réponses, l'auteur nous fait explorer les composantes essentielles de notre monde – l'univers, l'atmosphère, la Terre, l'eau et le temps – en démystifiant leurs origines, leurs processus et leurs interactions. Chaque question, qu'elle soit simple ou complexe, est l'opportunité de démystifier des phénomènes naturels tout en cultivant une pensée critique.



Ce livre, écrit dans une langue claire et accessible, ne se contente pas de dévoiler des vérités scientifiques : il cherche à éveiller la conscience collective sur les enjeux environnementaux cruciaux de notre époque. Le dérèglement climatique, la pollution, l'acidification des océans, ou encore la déforestation, sont autant de menaces qui pèsent sur la planète et sur notre avenir. Mamadou Sène nous rappelle que la connaissance est notre meilleur atout pour préserver la Terre. Ce n'est pas une simple curiosité intellectuelle qu'il défend, mais une curiosité active et responsable, capable d'informer nos actions et de nourrir un engagement en faveur de la sauvegarde de notre environnement.



À travers cet ouvrage, l'auteur adresse une mission universelle : celle de sensibiliser les jeunes générations à l'importance de comprendre le monde dans lequel ils évoluent. "Papa, explique-moi pourquoi et comment !" devient ainsi un instrument d'émancipation intellectuelle, mais aussi un guide vers une meilleure appréhension des défis environnementaux. En donnant aux jeunes et aux moins jeunes les clés de la compréhension scientifique, Mamadou Sène contribue à préparer les citoyens de demain à prendre des décisions éclairées et à agir pour un futur plus durable.