Panique dans le vol de l’ATR 72 600 d’Air Sénégal : La députée Mame Diarra Fam raconte son calvaire et déballe

« Wayé nak khawnanio fatou fa yalahou Alerte info » a posté la députée Mame Diarra Fam sur son compte Facebook. Une alerte qui a ameuté les réseaux sociaux et qui a fait les choux gras de la presse ce lundi. Au bout du fil, l’honorable députée, après avoir décroché l’appel, répondit à nos questions d'une voix tremblotante, que la maladie rendait plus aigre et parfois accompagné de toux. « Fiston, je suis malade », dira-t-elle au bout du fil. C’est de son lit qu’elle a décroché l’appel. « J’ai tout écrit sur le mur de ma Page Facebook », nous nous sommes rendus au lieu indiqué. Le député de la diaspora écrivit : « Alhamdoulilah Alhamdoulilah Bien rentré à Dakar Après quelques jours de repos dans la verte Casamance !! Wayé nak khawnanio fatou fa yalahou Alerte info. Air Sénégal a un avion qui est manifestement défectueux. Les passagers du vol de 15h ce jour (dimanche 13 février 2021, NDLR) ont dû s’en rendre compte. On a frôlé le crash à plusieurs reprises. Il faut que les autorités se saisissent de cette question pour contrôler cet appareil 6V AMS avant qu’un drame ne survienne. À l'aller pareille DG li kouffi dé boul ni tayoko bilay kouniou beugue yab ci avion bi Bagnal !! Guenté Coupe bi bok na » lit-on dans le post.



Malgré son alitement et le fait qu’elle tousse constamment, le député nous a livré une autre information de taille sur ce vol. « Ce n’est pas la première fois. Un jour ce même vol était obligé de faire descendre ses passagers parce qu’il n’était pas en mesure de prendre les airs. C’est comme ça que les passagers se sont vu débarqués sans prendre les airs », nous souffle-t-elle au bout du fil. Selon elle, « cet avion est pourtant un avion neuf. Mais monter à bord est devenu un danger. Il doit y avoir des défaillances », souligne-t-elle.



Cet ATR 42/72 - MSN 1447 - 6V-AMS est délivré à Air Sénégal le 24 janvier 2018. Il a pris les airs pour la première fois le 19 octobre 2017. Ce vol est considéré comme un essai après son acquisition. Mais son premier vol commercial date du 19 octobre 2017. Depuis, il prend la direction de ces grandes villes : Dakar-Ziguinchor, Bissau, Banjul, Nouakchott. Malgré l’alerte du député, l’airbus a pris les airs ce lundi pour la Guinée d’où il est revenu pour Dakar...