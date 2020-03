Palais de justice : Diop Iseg vient d’être déféré au parquet.

Mamadou Diop a été déféré ce mercredi aux alentours de 12h30 au parquet de Dakar pour «détournement de mineure suivi de grossesse et incitation à la débauche», à l'issue de sa garde à vue, a annoncé une source proche du dossier.



Le directeur de l’Institut supérieur d’entrepreneurship et de gestion (Iseg) va être présenté au procureur de la République dans l’après-midi, en vue de l'ouverture d'une enquête au niveau du parquet. Le mis en cause est présentement dans la cave du Palais de Justice, renseigne son avocat, Me Alassane Cissé.



Sera-t-il placé sous mandat de dépôt ? Les prochaines heures nous édifieront. Diop Iseg était en garde à vue depuis samedi dernier. S’il est déféré, tel n’est pas le cas de la chanteuse Dieynaba Baldé et de son frère Aly. Ils ont tous étaient libérés après un bref passage ce matin à la Division spécial de cybercriminalité.