PRÉSIDENTIELLE 2019 - Baye Ciss à la quête de prières pour la réélection du Président Macky Sall chez l'Imam Cheikh et chez le Khalife de Médina

De retour de la Mecque pour les besoins de la Umrah, Baye Ibrahim Niass Ciss a choisi de célébrer l'Aïd El-Fitr dans la capitale de la Fayda Tidjaniya aux côtés du Khalife de Médina Baye Cheikh Tidiane Ibrahim Niass et de l'imam Ratib Cheikh Tidiane Aliou Cissé. Tour à tour, les deux hommes recevront chez eux l'homme d'affaires visiblement engagé à secouer les derniers arbres pour assurer au Président Sall une réélection en 2019.



À la tête d'une forte délégation, Baye Ibrahim Niass a d'abord été reçu par l'Imam. Un moment mis à profit par le patron de Ciss Agro Business pour solliciter des prières au profit du Président Sall afin qu'aboutissent ses programmes et projets et qu'il soit réélu en 2019 dès le premier tour. Dans sa réponse, le chef religieux se montrera plutôt rassurant.



« Nous ne cesserons de formuler des prières pour lui. Nous sommes conscients de la considération qu'il accorde à la Fayda et à Médina. Nous formulerons aussi des prières pour vous au vu de tout ce que vous faites dans la commune de Kaolack. Nous sommes au courant des efforts que vous êtes en train de consentir. Les Kaolack résidents sentent votre présence et ceux de la diaspora tout autant. Le fait que vous vous évertuez à rendre hebdomadairement propres les quartiers de Kaolack est suffisant comme preuve de votre engagement et de votre dévouement pour cette ville et pour ses populations. Vous avez rendu propre Dialègne, Médina Baye, Abattoirs Ndangane, Darou Salam, Gawane et tout dernièrement Sam. C'est pour nous que vous faites ce geste. Notre tranquillité est liée à celle des Kaolackois et vous y veillez. Nul ne peut cohabiter avec les ordures. Nous avons l'espoir que vous ne vous arrêterez pas en si bon chemin. Que rien ne vous fasse reculer ! Nous vous accompagnerons en prières. »



Visiblement comblé, Baye Ciss s'est ensuite rendu chez le Khalife. Devant le Saint-homme, il réitérera les mêmes sollicitations pour le Président Sall. Il lui fera état de sa ferme volonté de poursuivre ses œuvres et justifiera son engagement par cet attachement qu'il voue à Cheikhal Islam. Le Khalife de Médina lui fera part de son satisfecit sans pareil avant de prier pour la délégation et pour le Chef de l'État.