POLEMIQUE SUR LE RIZ : Macky Sall prend la défense de Mansour Faye et annonce un comité de pilotage...

Dans l’entretien accordé à Rfi et France 24, le

président de la République Macky Sall a pris la défense de Mansour Faye soupçonné d’être au cœur du scandale dans le cadre des marchés sur l’aide alimentaire d’urgence. « Il est dommage qu’on nous ramène au ras des pâquerettes et vers un débat de transport de vivres. Je ne vais pas descendre dans un débat politicien quand c’est le peuple qui a besoin. Ce qui est sûr c’est que toutes les mesures seront prises dans la plus grande transparence », déplore-t-il.

Mais il ajoute aussitôt : « Je viens de créer un comité de pilotage, qui sera dirigé par une personnalité indépendante et composé de membres du Parlement, de toutes tendances et de la société civile. »