PJF en « remplacement de la CREI/ IMF, ministre de la justice : « Cette nouvelle juridiction s’inscrit dans le cadre du progrès, de la modernisation »

Pour le ministre de la justice garde des sceaux au terme des échanges avec les députés sur la modification sur le code de procédure pénale, la Cour de Répression de l’Enrichissement Illicite disposait d’un mécanisme instauré avec des difficultés dans le fonctionnement. « Il y avait la volonté politique et l’intention, mais il fallait mettre à niveau pour conformer la juridiction aux réalités actuelles » a fait savoir Ismaïla Madior Fall.







En effet, il y avait bien des difficultés dans le fonctionnement de la cour de répression de l’enrichissement illicite. Il est donc important de moderniser la CREI, de l’adapter à ces réalités auxquelles on fait face. D’ailleurs, pour précision, le projet de loi était déjà prêt depuis 2017 et a été même adopté en conseil des ministres. Mais il faut savoir que cela a été discuté au dialogue national comme le cas de ceux qui doivent être réhabilités. « Il faut comprendre ce projet de loi et l’inscrire dans le cadre du progrès, de la modernisation » rassure le ministre de la justice.







Le délit d’enrichissement illicite est toujours là d’après le ministre qui rappelle qu’il ne s’agit pas de toucher le code pénal, mais c’est le code de procédure pénale qui a été modifié.



Dans ce pool, le ministre de la justice rappelle que c’est tout un dispositif, pas seulement le parquet financier mais, c’est plus large que cela. « Cela ne signifie pas la fin des poursuites financières. Il y a juste une volonté de renforcer les moyens de répression de ces délits financiers » conclut-il.