Ouverture du dialogue national / Les décisions phares du chef de l’État : Finalisation des TDR d’ici le week-end, les résultats et recommandations attendus au courant de juin sous la supervision de Moustapha Niasse

Au terme des échanges entre le président Macky Sall et les forces vives de la nation sénégalaise qui ont répondu massivement à l’appel du chef de l’État, des décisions importantes ont été retenues par le président Macky Sall.



En effet, ce dernier qui conçoit le dialogue comme un principe de gouvernance qui, transcendant le face à face pouvoir-opposition, intègre toutes les forces vives de la nation, espère que cet appel portera tous ses fruits.



Pour ces débats qui vont se poursuivre avec les commissions qui seront mises en place, c’est l’ancien président de l’assemblée nationale qui va en assurer la supervision.

Le président de la République propose à ce que le plus rapidement possible les termes de références soient déclinés. Il aura même proposé qu’ils puissent être retenus au plus tard durant le week-end.



Aussi, le président Macky Sall veut que, dans ce mois de juin, le dialogue soit bouclé après les différents échanges qui se poursuivront avec le ministre de l’intérieur, Antoine Félix Diome.



Il faudra entre autres sujets, se pencher sur l’avenir de l’Enseignement supérieur, la réforme des Institutions, à l’origine du référendum constitutionnel de mars 2016 qui a conféré à l’Assemblée nationale les nouvelles prérogatives d’évaluation des politiques publiques, et la désignation de deux (2) membres du Conseil Constitutionnel par le Président l’Assemblée nationale autonome entre autres.