Ouverture du Grand Challenges: le PR vante le modèle de la Fondation Bill et Melinda Gates en faveur de l’Afrique.

Ouvert, ce 09 octobre, à Dakar, le rendez-vous annuel de la Fondation Bill et Melinda Gates, plus connu sous le label de Grand Challenges annual meeting, qui se tient depuis 2005 a été co-présidé par le Président de la République, Macky Sall pour qui, la tenue à Dakar de cet évènement confirme le partenariat solide entre le Sénégal et la Fondation Bill et Melinda Gates dont le Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre se trouve à Dakar. Le Chef de l’Etat a salué la clairvoyance des initiateurs de l’événement, notamment, la Fondation Bill et Melinda Gates.



« Dans un monde exténué par les conflits, la violence, les jeux d’intérêt et le chacun pour soi, la Fondation Bill et Melinda Gates offre un modèle achevé d’empathie et d’humanité. En effet, il faut avoir un grand cœur et un sens élevé de l’altruisme pour consacrer son temps, ses efforts et ses ressources à la santé et au bien-être de millions d’hommes et de femmes de tous âges à travers le monde, sans aucune distinction. Je rappelle que 49 pays africains dont le Sénégal bénéficient des programmes de la Fondation Bill et Melinda Gates, dans des domaines aussi vitaux que la santé, la nutrition, l'eau, l'assainissement, l'hygiène, l'agriculture et les services financiers pour les nécessiteux. Pour tout ce travail remarquable, au service de l’humanité, la Fondation Bill et Melinda Gates mérite notre standing ovation. », a d’emblée soutenu Macky Sall. A l’en croire, l’événement demeure une opportunité d’échanges entre partenaires pour des solutions innovantes au développement.



« Cette rencontre annuelle s’inscrit dans le même esprit de solidarité et de fraternité humaine. Elle constitue pour la communauté scientifique, les bailleurs de fonds et les décideurs politiques, une plateforme d’échanges et de dialogue, pour stimuler la recherche, l’innovation et le financement, afin d’aider à relever les grands défis mondiaux en matière de santé et de développement. », a dit M. Sall. Le Chef de l’Etat a notamment salué la pertinence du thème de la présente édition : La science sauve des vies.



« En effet, la science sauve des vies en contribuant à améliorer notre compréhension des maladies par la prévention, le diagnostic et le traitement.



Mais le progrès scientifique a un coût. Pour être efficace et répondre aux besoins du plus grand nombre, la recherche scientifique doit être soutenue et financée de façon adéquate. La course aux vaccins et aux masques, engagée après l’apparition de la pandémie de COVID-19 est suffisamment révélatrice à ce sujet. Elle a montré au grand jour l’état d’impréparation global face aux périls sanitaires planétaires de plus en plus fréquents. En même temps, dans un monde globalisé, un monde d’échanges et d’interactions intenses, la pandémie nous a appris que face à ces périls qui ignorent les frontières, aucun pays ne peut être en sécurité sanitaire tant que d’autres restent vulnérables. Le besoin de collaboration n’en est que plus évident pour les scientifiques et les décideurs politiques. C’est ce qui se fait au sein de l’Alliance mondiale pour le Vaccin et l’Immunisation (GAVI) ; et plus récemment avec l’initiative COVAX, en réponse à la pandémie de COVID-19. », a renseigné son excellence.







L’IRESSEF vanté comme un référentiel.







Convaincu de l’engagement de la Fondation Bill et Melinda Gates pour son soutien actif pour le bien être des populations africaines, le président de la République croit néanmoins qu’aujourd’hui, l’Afrique doit se mobiliser davantage pour assoir une véritable industrie biotechnologique, y compris la fabrication de vaccins.



« Nous devons aussi continuer le plaidoyer pour que les vaccins produits sur le continent accèdent aux plateformes de commercialisation ; d’autant plus qu’il y a des expériences en la matière, dont celle de l’Institut Pasteur de Dakar (IPD) qui fabrique depuis plus de 90 ans le vaccin contre la fièvre jaune. Au demeurant, l’IPD et l'Institut de Recherche en Santé, de Surveillance Épidémiologique et de Formations (IRESSEF) constituent deux de nos laboratoires de référence contribuant régulièrement au progrès de la science en matière de santé. Je voudrais saluer ici l’initiative Grand Challenges Sénégal lancée en octobre 2022, et coordonnée par l’IPD, pour soutenir des projets de renforcement de la surveillance épidémique et la promotion de l’intelligence artificielle appliquée à la santé. », a-t-il ajouté.



Dans le même esprit, le président Sall s’est réjoui de constater que deux lauréats du Prix du président de la République pour l’innovation numérique édition 2023 ont lancé avec succès, deux plateformes d’intelligence artificielle : Caytu Robotics et Telewer. En matière d’innovation, il a également cité le Programme Bajenu Gox, lancé il y a plus d’une décennie, qui met en avant le leadership féminin pour soutenir les politiques publiques dédiées à la santé maternelle, néonatale et infanto-juvénile.



« Les bajenu gox sont des actrices communautaires préparées par les responsables des services de santé pour servir de conseillères pendant les périodes de grossesse, d’accouchement et de suivi post natal. Elles aident à assurer la veille pour l’espacement des naissances, les rendez-vous pour la vaccination du bébé, son suivi nutritionnel et la protection contre les mutilations génitales féminines. Je remercie vivement la Fondation Susan Thompson Buffet pour son soutien précieux qui aide à pérenniser le Programme Bajenu Gox. », a déclaré Macky Sall.







Octobre Rose au Grand Challenges.







Le Chef de l’Etat a saisi la tribune du Grand Challenges pour émettre un appel pressant contre le cancer du sein.



« En ce mois d’octobre rose, marquant la campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, notre thème doit aussi nous rappeler que la science reste toujours confrontée au défi majeur du fléau du cancer qui continue de faire des ravages à travers le monde : 19 millions de nouveaux cas en moyenne par an pour 10 millions de décès, dont plus de 700 000 en Afrique, selon les estimations.



En réponse à cette situation préoccupante, l’Agence internationale de l’Energie atomique a lancé l’initiative Rays of hope, Rayons de l’espoir, afin de soutenir les capacités des pays membres, africains en particulier, dans la lutte contre le cancer, notamment, en équipements d'imagerie médicale, de médecine nucléaire et de radiothérapie.



En tant que parrain de cette campagne, j’engage les pays et Institutions partenaires et toutes les bonnes volontés à appuyer l’initiative Rays of Hope qui veut contribuer à la réalisation des ODD. J’encourage la communauté scientifique dans ses efforts pour l’amélioration du diagnostic et du traitement du cancer, et la mise au point de vaccins efficaces et accessibles à tous. J’espère que nous pourrons relever le défi d’ici aux prochaines assises annuelles de la Fondation Bill et Melinda Gates. », a plaidé M. Sall qui a conclu son discours en déclarant ouverts les travaux de Grand Challenges annual meeting 2023. Plusieurs personnalités ont pris part à la cérémonie d’ouverture de l’événement dont Azali Assoumani, Président de l’Union des Comores, Président en exercice de l’Union africaine qui a reçu les remerciements du Chef de l’Etat pour avoir honoré et rehaussé de sa présence la rencontre, en dépit d’un agenda très chargé.