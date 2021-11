Oussouye : L’armée dépollue les pistes de production pour faciliter la mobilité des populations de la commune de Santhiaba Manjack et Oukout.

Après les départements de Goudomp et Ziguinchor qui ont été nettoyés par l’armée qui a démantelé les bases du Mfdc pour permettre un retour définitif des populations, l’armée se tourne vers le Kassa.



Dans un communiqué de la direction de l’information et des relations publiques (DIRPA), l’armée est à pied-d'œuvre pour le rétablissement des pistes de production abandonnées et ou minées pour faciliter la mobilité des populations.



« En appui aux actions de désenclavement menées par les structures compétentes de l’État, les Armées sont engagées dans la sécurisation des travaux de rétablissement d’axes et d’itinéraires au Sud du département d’Oussouye, depuis le 1er novembre 2021 », fait savoir le texte.



L’explication donnée par la DIRPA c’est qu’ « il s’agit principalement de créer les conditions propices au retour des populations dans leurs localités d’origine et à la relance des activités socio-économiques », fait encore savoir l'armée.



La commune de Santhiaba Manjack et celle d’Oukout, sont les collectivités territoriales qui ont le plus souffert de cette crise, car étant frontalières à la Guinée Bissau.