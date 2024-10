Ousmane Sonko, suite à l’indignation suscitée par la nomination de Samba Ndiaye : « Je ne doute pas que les mesures correctives idoines seront apportées au plus vite ».

Suite à la nomination polémique de Samba Ndiaye en tant que PCA de SN-HLM, Ousmane Sonko réagit : « Nous accusons réception des multiples expressions de votre indignation suite à une nomination intervenue récemment. Je ne doute pas que les mesures correctives idoines seront apportées au plus vite, » a déclaré le leader du Pastef qui dit se réjouir de la vigilance des militants qui témoigne de « la maturité de la démocratie interne ».



Toutefois, Ousmane Sonko assure que le Président Diomaye, qui a certainement pris la décision sur proposition alliée, « n’avait aucune connaissance des faits dénoncés ».



Sonko rappelle la position historique du parti Pastef qui reste ouvert à collaborer avec tous les Sénégalais convaincus par le projet et soucieux de son succès. En revanche, poursuit-il, « il reste fermé à toute personne impliquée dans une gestion scandaleuse d’une responsabilité publique ou ayant fait montre d’un zèle excessif dans l’inimitié contre le parti, ses leaders ou ses membres ».



À 48 heures du début de la campagne pour les élections législatives, Ousmane Sonko demande à tous les militants de rester mobilisés et concentrés pour garantir une victoire éclatante et une majorité écrasante au soir du 17 novembre 2024.