Ousmane Sonko condamné à deux ans ferme : "Nous ne sommes pas contents du verdict, mais nous nous plions à la décision du juge" ( Me El Hadji Diouf )

L'avocat d'Adji Sarr à la sortie de la salle d'audience suite au verdict de condamnation de Ousmane Sonko dans l'affaire Sweet Beauté se dit insatisfait de la condamnation du leader de Pastef. Me El Hadji Diouf revient sur la condamnation. "La chambre criminelle vient de condamner Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme et 600.000f d'amende et doit payer à Adji Sarr la somme de 20 millions!"

Il estime que c'est une satisfaction mais pas totale. "Nous aurions demandé 10 ans d'emprisonnement ferme. Nous sommes tenus de nous plier à la décision des juges. C'est une satisfaction morale. Nous avons une victoire devant un homme qui a insulté et menacé toute la justice", fait savoir le conseiller d'Adji Sarr dans ce dossier Sweet Beauté...