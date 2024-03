Ousmane Sonko à Bassirou Diomaye Faye: « Sois à la hauteur du futur président de la République »

Il ne reste plus qu’une semaine pour élire le nouveau président de la République du Sénégal. C’est la dernière ligne droite de la campagne électorale . La coalition Diomaye Président était ce dimanche à Sedhiou après l’étape de Saint-Louis. Les deux hommes qui font partie des acteurs de l’opposition qui ont le vent en poupe, semblent maîtriser leur auditoire. « Ousmane Sonko moy Diomaye, Diomaye Moy Ousmane Sonko »( Sonko et Diomaye ne font qu’un), cette expression commence à être bien épousée. Devant les populations de Sedhiou, Ousmane Sonko invite à voter pour son numéro 2, Bassirou Diomaye Faye. « C’est un homme cultivé, intelligent et posé. Nous ne pouvons pas avoir meilleur président que lui » assène Ousmane Sonko qui appelle son candidat à être à la hauteur du futur président du Sénégal.