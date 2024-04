AGETIP : Plus de 300 personnes licenciés, dénoncent des irrégularités et interpellent les nouvelles autorités

Les travailleurs de l’agence d’exécution des travaux d’intérêt public contre le sous-emploi (AGETIP) ont décidé de hausser le ton face à la direction générale. Ousmane Diop, porte-parole des travailleurs licenciés qui ont tenu une conférence de presse ce matin en compagnie du FRAPP, a rappelé que les travailleurs de l’AGETIP, sous contrats « de prestation de service » sont aujourd’hui laissés à eux même et sont restés deux ans sans salaire. En réalité, selon Ousmane Diop, « ces travailleurs devraient avoir des contrats de travail et non de prestation de service ». Lors de cette conférence de presse, les travailleurs de l’Agetip, par la voix de leur porte-parole Ousmane Diop, interpellent les nouvelles autorités.