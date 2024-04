Mouvement d’humeur à DDD/ Le ministre des transports rassure les agents : « Je vous invite à reprendre le travail car ce problème sera rapidement réglé »

A la rencontre des agents de Dakar Dem Dikk ce matin, le ministre des infrastructures, des transports terrestres et aériens, El Malick Ndiaye a tenu à savoir ce qui a provoqué cette grève annoncée ce matin. « Je suis sur place pour m’enquérir de ce qui a provoqué le mouvement du d’humeur, je suis venu de manière inopinée comme je dois le faire dans tous les services de mon département de mon ministère. Mais pour ce qui concerne les bus, annonçons déjà une enquête qui sera ouverte dans les prochaines heures sous la diligence du ministre de l’intérieur », a d’emblée précisé le ministre El Malick Ndiaye qui dit etre bien conscient de ce qu’endurent les travailleurs. Toutefois, reconnaît le ministre, « ces difficultés sont constatées dans plusieurs directions ». El Malick assure avoir été déjà informé de ces nominations décriées au sein de la direction. « J’ai déjà interpellé le directeur général à travers une note et je vais d’ailleurs, de suite, aller le rencontrer. Mais sachez que ce problème va être réglé et je vous donne ma parole. Ce n’est pas une promesse dans le vide. Sachez que dans plusieurs entités, nous sommes en train de régler ce genre de difficultés car, nous savons bien ce qui se passe. Je vous invite à reprendre le travail » a-t-il exhorté aux travailleurs.