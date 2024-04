Guy Marius Sagna aux féministes : « Le vrai combat, c'est de dénoncer ces licenciements de femmes en état de grossesses »

Ce sont les larmes d’une ancienne employée de TOTAL qui ont emporté le député de la 14ème législature. Guy Marius en conférence de presse avec des agents licenciés par TOTAL Sénégal, Numéro Uno et à Agetip a répondu aux féministes qui dénonçaient la faible représentation des femmes dans le gouvernement de Ousmane Sonko.







Selon lui, le combat c'est la défense des droits des travailleurs femmes dans les entreprises et sociétés qui sont licenciées abusivement.







« Licencier une femme en état de grossesse est un crime. Je vous invite au lieu de s’attarder sur la représentation féminine, à lutter pour les droits de la femme. C’est lutter contre ces anormalités. Et pourtant, à l’Assemblée nationale, au HCCT, au CESE, il ne manque pas de femmes. Le débat n’est pas là mais sur ces licenciements de femmes en congé de maternité ou en état de grossesse » dénonce l’activiste parlementaire.