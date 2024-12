Opération coup de filet : 214 fêtards, 48 ivrognes et des suspects sous les verrous à Dakar

En ce week-end de Noel, la région de Dakar a été placée sous haute surveillance. Le Service régional de sécurité publique (SRSP), sous l’autorité du commissaire central de Dakar, Mamadou Tendeng, et du directeur de la sécurité publique, a déployé une vaste opération pour garantir la sécurité des citoyens et des fêtards. Selon L’Observateur, cette mobilisation massive a permis d’interpeller pas moins de 214 personnes en une nuit, dont des adeptes de l’alcool et de la drogue.







Une mobilisation impressionnante pour un contrôle minutieux







Dès 21 heures, 248 policiers, appuyés par des éléments du GMI, de la Sûreté urbaine et des agents du renseignement, se sont déployés dans tous les points stratégiques de la capitale. Armés de 41 véhicules adaptés aux patrouilles, les équipes ont quadrillé les zones criminogènes, les axes chauds et les lieux de rassemblement.







Après neuf heures d’intervention, le bilan est lourd :



• 110 interpellations pour vérification d’identité.



• 48 arrestations pour ivresse publique manifeste.



• 12 individus mis en cause pour vagabondage.



• 19 suspects arrêtés pour nécessité d’enquête.



• 11 cas de vol ou tentative de vol, dont deux complices.



• 10 adeptes du chanvre indien, poursuivis pour usage, trafic et offre de drogue.







Des infractions routières sous haute surveillance







Les unités postées sur les axes routiers stratégiques ont également été vigilantes. Deux conducteurs imprudents ont été arrêtés : l’un pour conduite sans permis et l’autre pour refus d’obtempérer. Par ailleurs, 172 pièces de véhicules ont été saisies, et quatre voitures envoyées en fourrière.







La lutte contre la criminalité : un enjeu de taille







L’opération ne s’est pas limitée aux contrôles d’ivresse et de stupéfiants. Un homme a été interpellé pour détention illégale d’arme blanche, et un autre pour coups et blessures volontaires. Ces interpellations illustrent les multiples facettes des interventions menées par les forces de l’ordre.







Un week-end sécurisé, mais sous tension







Cette vaste opération, saluée par les populations, reflète l’engagement des autorités pour préserver la quiétude des Dakarois en période festive. Avec un bilan de 214 arrestations, la nuit de Pâques a été tout sauf tranquille pour les forces de l’ordre.