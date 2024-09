Omar Ndiaye Angloma (Apr-Mbacké) : « Que les Sénégalais demandent à Sonko pourquoi son ministre des finances n’était pas à ses côtés ! »

L’élément principal qui attire dans la

déclaration de l’Apr de Mbacké en réaction à la dernière conférence de presse du Premier ministre Ousmane Sonko est l’interrogation faite par rapport à l’absence du ministre des finances à la table des débats.

Pour les Républicains, Cheikh Diba « qui a vu passer beaucoup de ministres des finances, ne devait, pour rien au monde, rater ce rendez-vous de déballages incongrus et insipides... »

Selon l’ancien membre du cabinet du Président Macky Sall, « Ousmane Sonko se trompe de combat. » Il ajoute : « En plus de manquer d’élégance et de diplomatie, il a surtout fait hors-sujet par rapport aux attentes des populations du Sénégal qui sont confrontées à une vie chère. Et c’est cette vie chère, ce chômage sévère qui poussent des centaines de jeunes à affronter la mer pour aller vivre ailleurs. Les chiffres qu’il sort n’engagent que lui. Et mieux, c’était pas à lui d’accuser d'anciens ministres. D’ailleurs sa présence n’était pas utile. Il n’a fait que dégoûter les Sénégalais davantage depuis que ces derniers se sont rendus compte que ces déclarations ne valent plus grand-chose. C’est clair qu’il vise des porteurs de voix et des têtes de liste. Et quand il parle de Macky, j’ai envie de rire. Même s’il avait volé tout l’argent du monde, lui Sonko ne pourra rien contre l’ex- Président... »