Obsèques : Pelé sera inhumé mardi prochain, après une veillée funèbre de 24h, prévue le lundi…

Le Roi Pelé sera enterré mardi prochain dans la ville de Santos, a-t-on appris via un communiqué publié par son club d’enfance, Santos.



En outre il est est prévu une veillée funèbre de 24h soit du lundi matin au mardi matin, au stade Urbano Caldeira…



"La veillée funèbre du plus grand footballeur de tous les temps aura lieu au stade Urbano Caldeira, (dans le quartier de) Vila Belmiro, où il a émerveillé le monde. Le corps quittera l’hôpital Albert Einstein pour se rendre directement au stade aux premières heures du lundi 2 janvier, et le cercueil sera placé au centre du terrain. La veillée publique devrait commencer à 10 heures jusqu’à 10 heures le mardi 3 janvier, lorsque la procession se déroulera dans les rues de Santos, en passant par le Canal 6, où vit la mère de Pelé, Dona Celeste, puis jusqu’au cimetière du Memorial Necrópole Ecumênica, pour l’enterrement réservé aux membres de la famille » informe le communiqué.