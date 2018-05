OPÉRATION SÉTAL SA GOKH - Baye Ciss pour combattre cette mauvaise réputation de Kaolack qui fait d'elle une "ville poubelle"

C'est au quartier Dialègne de Kaolack que l'opération '' Sétal Sa Gokh '' initiée par l'homme d'affaires Baye Ibrahima Niass Ciss a démarré ce week-end. L'idée est de '' départir la capitale du Saloum de ses amas d'ordures '', en plus de la congestionner pour permettre une meilleure circulation des personnes et de leurs biens. '' À en croire toujours les explications de Bocar Niang, coordinateur du mouvement ''CAR '' ou Changement Action et Réaction, '' Kaolack est extrêmement sale. ''

Suffisant pour provoquer chez certaines bonnes volontés de la ville, comme Baye Ibrahima Niass Ciss, de s'engager à changer la donne.



'' Ce sont les populations de Dialègne qui ont sollicité le Président Baye Ciss. C'est ainsi qu'il a décidé de déployer son matériel dans le cadre de cette opération dite Sétal Sa Gokh. Kaolack ne peut plus accepter d'être une ville poubelle. Nous sommes disponibles à répondre à l'appel de nos concitoyens partout où ils nous solliciteront '', a ajouté le sieur Bocar Niang.



Les populations du quartier ne manqueront pas de faire part de toute leur satisfaction. '' Cette opération nous permet de vivre sans les ordures. Baye Ciss est venu avec des camions remplis de sable et de pierres pour remblayer les zones basses. Cela nous permettra de prendre nos dispositions par rapport aux inondations qui nous plongent dans d'énormes difficultés pendant l'hivernage. '' Quinze camions, des brouettes et divers autres matériels ont été dépêchés pour atteindre les objectifs fixés. D'autres opérations sont programmées les jours à venir...