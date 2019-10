Nouvelle saisie au Port de Dakar : 43 plaquettes de cocaïne d’un kg découverts dans un véhicule de Marque KIA SORENTO

Les Douanes sénégalaises ont saisi, ce mardi 29 octobre 2019, à 19 H, quarante-trois (43) plaquettes de cocaïne d’un kgdans un véhicule de Marque KIA SORENTO au parc de Dakar Terminal, appelé « Parc Maguèye ». Le dit véhicule, en provenance d’Anvers était manifesté en transit à destination de la Gambie.







La saisie a été faite par l’Unité mixte de Contrôle des Conteneurs (UMCC) commandée par le Colonel Abibou Diallo et rattachée à la Subdivision des Douane de Dakar Port. La valeur estimée de la drogue saisie s’élève à 3 milliardsCFA. Les Douanes et tous les services compétents en matière de lutte contre le trafic international de drogue (OCRITIS et Police scientifique) et autres Forces de défense et de sécurité travaillent de concert pour déterminer la provenance réelle de la drogue, et ont commencé les investigations pour rechercher, retrouver et interpeller les trafiquants.







Informé de l’opération, le Directeur général des Douanes, l’Inspecteur général d’Etat, Oumar Diallo, accompagné du Directeur des Opération douanières et du Directeur régional de Dakar Port, s’est rendu sur place pour féliciter les agents et leurs chefs pour cette nouvelle prouesse qui témoigne de la détermination de l’Administration des Douanes à faire face au Crime organisé sous toutes ses formes.







Cette saisie intervient 48 heures après d’importantes saisies de produits prohibés (chanvre indien et faux médicaments) d’une valeur estimée à 60 millions francs CFA, par les Unités de la Direction régionale des Douanes Centre.







Il s’agit là, par ailleurs, d’une preuve éloquente d’abnégation et d’une contribution des Douanes sénégalaises à la préservation de la santé physique et mentale des populations, à la protection des personnes et des biens et à la lutte contre la criminalité transfrontalière organisée.







Le Parc Maguèye sera passé au peigne fin dans les prochaines heures. L’enquête suit son cours et la Douane communiquera au moment opportun sur tous les aspects relatifs à cette saisie.