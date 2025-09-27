Nouvelle interception en mer : 282 migrants secourus au large de Dakar par la marine nationale

Le 27 septembre 2025, la Marine nationale sénégalaise a mené une nouvelle opération de sauvetage d’envergure.

Au large de Dakar, les marins ont intercepté une pirogue en provenance d’un pays voisin transportant 282 candidats à l’émigration irrégulière.



Selon les informations officielles, tous les passagers ont été pris en charge en toute sécurité avant d’être remis aux services compétents pour les procédures nécessaires.



Cette intervention, l’une des plus importantes en nombre de migrants secourus, illustre une fois de plus la vigilance constante de la Marine nationale face à la recrudescence des départs clandestins le long des côtes sénégalaises.