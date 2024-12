Nouvelle Assemblée Nationale: Les citoyens partagés entre scepticisme et attentes élevées

Avec l’installation de la 15ᵉ législature et la nomination d’El Malick Ndiaye comme président de l’Assemblée nationale, les avis des Sénégalais restent partagés. Dans les rues de Dakar, certaines réactions sont mitigées parmi les citoyens.



Les attentes des populations sont cruciales : améliorer un système de santé souvent critiqué, réduire le coût de la vie en hausse constante et créer des emplois pour les jeunes. Ces défis exigent des actions concrètes de la part des députés. Cependant, si certains citoyens ne croient pas à la capacité du nouveau président de l’Assemblée Nationale et des députés de la mouvance présidentielle à mettre le pays sur les bons rails, d'autres par contre par contre misent toute leur confiance sur cette nouvelle législature dite de rupture.



Face à ces espoirs et doutes, la nouvelle Assemblée est confrontée à une responsabilité majeure : gagner la confiance des citoyens et démontrer son efficacité législative.