Nouvel An : grâce présidentielle pour 709 personnes condamnées pour des infractions diverses

Selon un communiqué du Ministère de la justice, sept cent neuf (709) personnes condamnées pour des infractions diverses et incarcérées dans différents établissements pénitentiaires du Sénégal, viennent de bénéficier de la grâce dont six cent trente-une (631) remises totales de peines, cinquante-six (56) remises partielles de peines, cinq (05) mineurs, quatorze (14) grands malades, une (01) âgée de plus de 65 ans et deux (02) commutations de peine de perpétuité à vingt (20) ans de travaux forcés. Toutefois, selon la même source, le Président de la République n'a pas jugé opportun d'accorder le pardon aux auteurs de certaines infractions telles que le viol, la pédophilie, le vol de bétail et le trafic illicite de bois ou d'espèces protégées.