Nouveau règlement intérieur à l’assemblée nationale : Mansour Faye assure qu’aucun prétexte ne peut retarder la DPG du Premier Ministre Ousmane Sonko

Dans un post partagé sur ses pages, le maire de Saint-Louis et ancien ministre des Transports, Mansour Faye, a exprimé toute sa satisfaction suite à l’adoption du nouveau règlement intérieur de l’Assemblée nationale sénégalaise.



Pour ce dernier, cette réforme qui a été approuvée presque à l'unanimité, avec une seule voix contre, marque un moment important pour le renouveau institutionnel au Sénégal.







Dans une déclaration, Mansour Faye a salué cette décision comme un signe de maturité et de responsabilité républicaine. Il a souligné que l’adoption du nouveau règlement intérieur renforce la transparence et l’efficacité des procédures parlementaires, tout en assurant une meilleure structuration des délibérations législatives.







"Cette mise à jour du règlement intérieur est une avancée cruciale pour notre institution législative. Elle permet d’établir des règles claires et de renforcer la rigueur dans la gestion des affaires parlementaires", a déclaré Faye. Il a également noté que cette réforme élimine désormais tout prétexte pour le retardement de la déclaration de politique générale du Premier ministre, prévue par l'article 55 de la Constitution sénégalaise.







Mansour Faye a exprimé l’espoir que cette déclaration se tiendra dans la première décade de septembre, conformément aux nouvelles dispositions. "Cette évolution marque un tournant vers une gouvernance plus transparente et structurée. C’est un pas important pour le développement et la stabilité de notre nation", a-t-il ajouté.