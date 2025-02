« Nous ne laisserons pas le Premier ministre décider du sort politique de Farba Ngom ! » (Collectif Diaspora)

Le collectif de soutien au député Farba Ngom, présent dans la diaspora, a organisé ce dimanche un rassemblement devant la Cour pénale internationale (CPI) pour manifester son désaccord concernant la procédure judiciaire engagée contre le maire des Agnams.



Par la voix de son porte-parole, Demba Bellel Sow, la diaspora interpelle la communauté internationale sur la situation politique et judiciaire au Sénégal. Selon Demba Sow, la mission de l’actuel régime est claire : « Il faut museler Farba Ngom et affaiblir l’Alliance pour la République. » Une démarche contraire à la démocratie et à l’État de droit, dénoncent les militants de Farba Ngom : « Tout le monde sait que le député Farba n’a jamais géré les comptes de l’État. Pourquoi le poursuivre dans le cadre de la reddition des comptes ? Le constat est que c’est le Premier ministre lui-même qui a ouvertement déclaré, lors de la dernière campagne électorale, que c’était la dernière fois que notre camarade Farba Ngom participerait à une élection. Nous ne sommes donc pas surpris. Ce qui reste à faire, c’est de nous mobiliser et de faire face à cette tyrannie. Le 27 février, Farba Ngom va se présenter à nouveau devant le parquet financier judiciaire. S’il est libéré, c’est tant mieux. Sinon, nous serons obligés de maintenir la lutte, mais dans le respect des règles démocratiques », a déclaré le porte-parole du collectif, appelant ses camarades à rester unis pour la victoire.