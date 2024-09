Non respect des accords avec le Gouvernement : And-Gueusseum réitère le mot d'ordre de rétention des données sanitaires

Dans un communiqué parvenu à Dakaractu, le Directoire National de And-Gueusseum rappelle à l'Etat le non respect des accords Gouvernement-And Gueusseum sur les augmentations de salaire au personnel administratif, aux contractuels des Établissements publics de santé, aux agents des collectivités territoriales.



"Relativement à la prochaine session d'orientation des ECR-ECD, suivie de la campagne de vaccination préventive contre la Rougeole et la Rubéole, le Directoire National de AND GUEUSSEUM réitère le mot d'ordre de vaccination et celui de la rétention des données sanitaires toujours en vigueur", font savoir les camarades de Mballo Dia Thiam.



Le Directoire National de AND GUEUSSEUM invite Monsieur le Ministre de la Santé et de l'Action Sociale à s'investir pleinement dans le respect des accords au lieu de se laisser tenter par des manœuvres de contournement et de braconnage de données sanitaires incomplètes sans promptitude ni validité certaine, gage de leur qualité scientifique.



Enfin, le Directoire National rappelle aux camarades l’impérieuse nécessité de rester mobilisés pour un traitement salarial équitable et les appelle à la vigilance pour que justice soit rendue.