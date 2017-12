Noël 2017 : Adji Mergane Kanouté offre 250 cadeaux aux enfants malades et démunis de Kaolack

En cette veille de Noël, la députée Adji Diarra Mergane Kanouté a offert 250 jouets aux enfants hospitalisés de la pédiatrie de l'hôpital régional de Kaolack et aux élèves du village SOS de Kaolack. " Je suis à la pédiatrie de l'hôpital de Kaolack pour pouvoir accompagner et soutenir les parents des enfants malades, mais aussi le personnel de l'hôpital et en même temps apporter un petit soulagement aux enfants. C'est vrai que c'est le médecin qui soigne, mais un petit cadeau fait plaisir à l'enfant. Alors, nous avons été également au village SOS de Kaolack pour offrir des cadeaux à plus de 138 élèves ", a-t-elle déclaré.



Un geste vivement apprécié par le directeur de l'hôpital régional de Kaolack, Saliou Tall, qui après avoir remercié la bienfaitrice, a ajouté qu'une telle action participe aux soins surtout en cette période de fête.



Pour sa part, l'honorable députée a promis de pérenniser ce genre d'initiatives au profit de tous les enfants du Sénégal.