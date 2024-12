Nioro / Violence entre agriculteurs et éleveurs : 2 blessés et 3 individus interpellés dont le propriétaire du champ pour possession d’arme à feu sans autorisation

Les problèmes entre agriculteurs et éleveurs deviennent de plus en plus récurrents dans la zone centre. En effet, une bataille rangée entre agriculteurs et éleveurs s’est encore produite au village de Médina Amadou Cissé dans la commune de Darou Salam située dans le département de Nioro (Kaolack).



Selon Sudfm, il y a eu deux blessés, dont un du côté des agriculteurs et autre du côté des éleveurs. Par ailleurs, trois personnes ont été interpellées. « Des transhumants ont introduit leur bétail dans un champ établi dans ledit village. Une bagarre s’en est suivi lorsque les agriculteurs ont voulu faire déguerpir le bétail de leur champ », renseigne la même source. Qui informe également que « le propriétaire a été arrêté pour détention d'une arme à feu sans autorisation administrative... »