Nigeria: attaque jihadiste contre une base militaire dans le nord-est, six soldats tués

Six soldats nigérians ont été tués et plusieurs autres blessés lors d'une attaque de jihadistes affiliés à l'Etat islamique contre une base militaire dans l'État de Borno, dans le nord-est du Nigeria, ont indiqué lundi à l'AFP deux officiers militaires.



Dimanche, des combattants de l'Etat islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP, selon son acronyme en anglais) ont attaqué à bord de camions et de motos avant l'aube la base militaire de Sabon Birni, dans le district de Damboa.



L'intégralité de la base a été incendiée, ainsi que des véhicules de l'armée, ont indiqué les sources militaires qui ont souhaité rester anonymes.



"Nous avons perdu six soldats dans l'attaque des terroristes de l'ISWAP contre la base, après une intense fusillade", a déclaré un officier militaire.



"Les terroristes sont arrivés vers 04h00 heures (03h00GMT) et ont engagé les troupes de la base dans un combat acharné. Les soldats ont été dépassés et contraints de se retirer, ce qui a permis aux jihadistes d'accéder à la base, qu'ils ont brûlée ainsi que plusieurs véhicules, après avoir emporté des armes", a ajouté l'officier.



Des avions de chasse se sont déployés depuis la capitale régionale Maiduguri, à 100 km de là, et ont tué les assaillants alors qu'ils battaient en retraite, a déclaré un second officier militaire.



"Les frappes aériennes contre les terroristes en fuite ont entraîné la mort de nombreux jihadistes, la destruction de véhicules opérationnels et de leur armement", a déclaré l'officier militaire, sans donner de bilan des victimes de l'ISWAP.



Le conflit jihadiste a démarré en 2009 dans le nord-est du Nigeria avec Boko Haram, puis avec l'État islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP). Il a fait 40.000 morts et environ 2 millions de déplacés au Nigeria.



En novembre, cinq soldats nigérians ont été tués et dix autres blessés lorsque des combattants de l'ISWAP ont attaqué une base dans le village de Kareto, près de la frontière avec le Niger.