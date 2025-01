Niger: arrestation de l'ancien ministre du Pétrole, selon des sources locales et un média

L'ancien ministre nigérien du Pétrole Mahaman Moustapha Barké, nommé par le régime militaire puis limogé en août, a été arrêté en début de semaine à son domicile à Niamey, pour des raisons encore inconnues, ont indiqué des sources locales et un média.



Plusieurs acteurs de la société civile nigérienne ont annoncé vendredi à l'AFP "l'arrestation lundi" de Mahaman Moustapha Barké, précisant toutefois "ne pas connaître les raisons".



Le journal L'Enquêteur, un important quotidien privé du pays, confirme que l'ancien ministre a été arrêté lundi "13 janvier à son domicile" à Niamey.



Les autorités nigériennes n'ont pas communiqué sur cette affaire, abondamment relayée sur les réseaux sociaux.



Moustapha Barké avait été nommé le 9 août 2023 à la tête du ministère de l'Energie, des Mines et du Pétrole par le régime militaire arrivé au pouvoir quelques semaines avant. Le coup d'Etat avait renversé le président élu Mohamed Bazoum, toujours détenu avec son épouse Hadiza.



Le ministère a ensuite été scindé en trois entités. Moustapha Barké n'a gardé que le portefeuille du Pétrole, jusqu'à ce qu'il soit limogé le 17 août 2024, pour des raisons jusqu'ici inconnues.



Il a été remplacé par Sahabi Oumarou.



Moustapha Barké a surtout géré la brouille entre le Niger et le Bénin voisin qui avait perturbé les chargements du brut nigérien depuis le nord-est du pays, au port béninois de Sèmè-Kpodji, acheminé via un oléoduc long de près de 2.000 km.



Les relations entre les deux pays se sont tendues avec le coup d’État et le Niger maintient sa frontière avec le Bénin fermée: il a accusé ce pays à plusieurs reprises de servir de base arrière à des "terroristes" et de vouloir le déstabiliser.



Ce pétrole est essentiel pour les économies des deux Etats, qui travaillent avec la China National Petroleum Corporation (CNPC), société pétrolière appartenant à l'Etat chinois.