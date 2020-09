Nianing : Le maire Maguette Sène au chevet des 129 familles inondées...

Le maire de la commune de Malicounda, Maguette Sène, n'a pas trop attendu pour répondre favorablement aux 129 familles touchées par les inondations. Une somme de 4 millions a été déboursée pour acheter des matelas, du riz et des tôles en zinc, dans le but de les distribuer aux sinistrés. Toutefois, le maire Maguette Sène a abordé la problématique des ponts de Nianing. Et si l'on se fie à ses propos, la mairie a décidé de terminer les travaux des ponts...