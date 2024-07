Nguinth Wolof: Le corps d'une jeune femme de 25 ans repêché d'un puits par les sapeurs-pompiers

Les populations de Nguinth Wolof( commune de Tassette) sont plongées dans l'émoi et la consternation, après une découverte macabre ce matin non loin des habitations.



En effet, le corps d'une jeune femme de 25 ans a été repêché d'un puits par les sapeurs-pompiers. Des bassines et de la lessive ont été trouvées sur place par les hommes en bleu, informés par les populations.



Pour l'instant, l'on ignore les circonstances d'un tel drame. Comment est-ce que le corps s'est retrouvé au fond du puits? Est-ce qu'elle s'est jetée dans le puits? A-t-elle été précipitée dans ce puits par une tierce personne? Autant de questions qui trouveront sans doute des réponses à travers l'enquête qui a été ouverte à cet effet...