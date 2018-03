Nguinth Kaye : Un cinquantenaire se donne la mort par pendaison

Âgé environ de 50 ans, Souleymane Guèye s'est pendu à un arbre après avoir attaché une corde autour de son cou. Le drame a eu lieu hier soir vers 19h à quelques kilomètres de son village communément appelé Touba Niane et situé dans la commune de Nguinth Kaye ( département de Nioro). Selon notre source, la victime s'était rendue le matin à Keur Madiabel et c'est à son retour que l'irréparable s'est produit, non loin de son village natal. Elle s'est toutefois donnée la mort en laissant derrière lui une grande famille puisqu'elle avait deux épouses et de nombreux enfants et avait séjourné en Italie pendant 10 ans.



Dans l'immédiat, l'origine de son suicide reste encore indéterminée mais la gendarmerie de Nioro a ouvert une enquête...