New Deal Technologique : nous pouvons espérer !

Sous la direction de ses nouvelles autorités, le Sénégal prend très au sérieux le développement du numérique. Lors de sa récente visite aux États-Unis, à l’occasion de la 79e Assemblée Générale des Nations Unies, le Président Bassirou Diomaye Faye a marqué les esprits avec un discours largement salué pour son engagement en faveur de l’accès universel à Internet.



Accompagné d’acteurs clés du secteur numérique et d’entrepreneurs sénégalais, le Président a rencontré les dirigeants de NVIDIA, les équipes de 500 Global, une entreprise de premier plan dans le domaine du capital-risque, ainsi que des représentants d’ARM (Advanced RISC Machine), l'un des leaders mondiaux en technologies numériques, et d’autres grandes entreprises renommées de la Silicon Valley. Le Chef de l’État a également eu des entretiens avec Bill Gates et le Vice-Président de Hewlett-Packard (HP), M. Ketan PATEL. Au cours de ces rencontres, le Président a réaffirmé son engagement envers une transformation numérique ambitieuse, visant à renforcer les capacités technologiques du Sénégal et à lutter contre les menaces cybernétiques.

Ces rencontres ont permis d’identifier des opportunités concrètes de coopération, couvrant les domaines des infrastructures, de la lutte contre la cybercriminalité, de la digitalisation et des services à valeur ajoutée, dans le but de faire du Sénégal un pionnier de l’intelligence artificielle sur le continent africain, dans le cadre du New Deal Technologique.



Dans ce même cadre, le Ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, a rencontré Nick Clegg, Vice-Président de Meta. Ensemble, ils ont discuté des investissements stratégiques nécessaires pour renforcer les infrastructures technologiques au Sénégal, avec un accent particulier sur le développement de l’IA.



Vers la Création du Premier Centre de Calcul Sous-Régional



Les discussions ont également porté sur la création du premier centre de calcul sous-régional dédié à l’intelligence artificielle au Sénégal. Une fois concrétisée, cette initiative pourrait accélérer l’innovation en IA et maximiser son impact dans des secteurs cruciaux, renforçant ainsi la position du Sénégal en tant que leader technologique en Afrique. C’est une perspective encourageante, et il faut y croire, car rien n’est impossible.

C’est un signal très positif, et j’ose dire que c’est la première fois qu’un chef d’État sénégalais aborde de manière aussi approfondie les questions liées au numérique lors d’un événement international de cette envergure.



Cette innovation dans la communication mérite d’être saluée et nous incite à espérer, même si les défis restent immenses. L’essentiel aujourd’hui est d’avoir des autorités qui comprennent les besoins actuels, notamment dans le domaine du numérique où nous sommes en pleine course.



Le Sénégal se distingue déjà comme l’un des premiers pays d’Afrique de l’Ouest à s’équiper d’un supercalculateur, tout en déployant une stratégie nationale ambitieuse en matière de données. Ces dernières années, le pays a accueilli de nombreux forums et événements dédiés à l’IA, renforçant ainsi un écosystème favorable à son développement.