Nécrologie : Rappel à Dieu du Khalife de Kathiote.

El Hadj Ibrahima Diané est rappelé à Dieu ce jeudi dans la commune de Kathiote (Département de Kaffrine).







Il devînt l'imam de Kathiote en 1962, un an avant le rappel à Dieu de son père (El Hadj Babacar Diané) et fût Khalife en 1983. Âgé de 83 ans, El Hadj Ibrahima Diané est parti à jamais en laissant derrière lui une famille et des disciples éplorés.







Il sera inhumé cet après-midi à Kathiote.







Dakaractu présente ses condoléances à toute sa famille...