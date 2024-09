Nécrologie : Décès du Pr Thierno Ka, directeur de l'institut Islamique de Dakar

Le directeur de l'Institut Islamique de Dakar n'est plus! Le Professeur Thierno Ka a rendu l'âme, ce jeudi 5 septembre 2024 à Dakar. Âgé de 74 ans, le Pr Ka était un ancien chercheur au laboratoire d’islamologie et ancien chef du département des langues et civilisations de l’IFAN. Il a été également commissaire général au pèlerinage à La Mecque entre 2002 et 2004. Son inhumation est prévue ce vendredi 6 septembre à Keur Ayib Ka, son village natal. Les condoléances seront reçues chez lui à Ouakam, le dimanche 8 septembre 2024.