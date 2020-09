Ndiaffate : Ndèye Saly Diop Dieng envoie une délégation à Keur Gallo Coumba pour présenter ses condoléances.

Madame le ministre de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants, a dépêché une forte délégation à Keur Gallo Coumba, suite au décès du jeune Mary Ba dans la furie des eaux pluviales à Tawa Mboudaye (commune de Ndiaffate).



À la tête de la délégation, la directrice de la famille et de la protection des enfants, le docteur Fatou Ndiaye Dème, dans son discours, a regretté le drame qui s'est produit dans ce village et apporté l'appui de l'État à travers le ministère de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants.



Un appui composé de denrées alimentaires, de produits phytosanitaires et d’une enveloppe financière pour mieux accompagner la famille du défunt. Madame le Maire de Ndiaffate qui a pris part à cette cérémonie, s'est félicitée de cet élan de solidarité...