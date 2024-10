Naufrage d'une pirogue de migrants à El Hierro: Neuf (9) corps dont 2 identifiés sont enterrés dans les villages de El Monacal et la Frontera

Les neuf corps repêchés lors du naufrage d'une pirogue de migrants venant de la Mauritanie , ce samedi 28 septembre 2024, ont été enterrés hier, mardi 1er Octobre dans deux villages de l'île d'El Hierro. Selon une source Espagnole, trois (3) dépouilles sont enterrées dans le village El Monacal et six (6) dans le village de La Frontera. Toutefois, révèle la source, "deux d'entre eux ont été identifiés, leurs noms sont Amadou Touré et Mahamaud Sima". Pour rappel, la pirogue avait quitté la Mauritanie, six (6) jours avant le naufrage du samedi 28 septembre avec à son bord environ 84 personnes. 27 survivants ont été enregistrés, 9 corps repêchés, et une cinquantaine de personnes sont portées disparues.