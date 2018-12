NUIT DU BOUBOU : Le Cuup et la soie sous toutes leurs coutures

De belles tenues traditionnelles confectionnées à partir du Cuup et de la soie, qui restent la matière de prédilection de Mme Thiané Diagne, c’est ce que le défilé de la troisième Nuit du Boubou a laissé voir, ce samedi, au Grand Théâtre National. Directrice de l'enseigne Jour J Couture, Thiané Diagne, a encore une fois illuminé ce haut temple de la culture, avec ses collections réalisées de 2014 à nos jours. Cette édition de la Nuit du Boubou 2018, qui avait comme pays invité d'honneur le Mali, a été haut en couleurs avec de superbes créations de la styliste malienne Mme Maiga, de la maison Evidence Couture et de Thiané Diagne Jour J. Le glamour avec des tissus haut de gamme aura aussi séduit les férus de mode lors de ce défilé-spectacle qui aura tenu en haleine les hôtes du Grand Théâtre, trois heures durant.



En outre, ce beau plateau de la Nuit du Boubou a ainsi permis à Thiané Diagne d’annoncer l’un de ses projets phares, intitulé : «Femme Fashion». Un projet du label Jour J qui devrait aider à assurer une meilleure visibilité à la mode.



La Nuit du Boubou 2018 a également servi de tribune à son initiatrice pour rendre hommage à celle qui l’a inspirée dans le maniement de la soie, la créatrice de mode Mme Bébé Ndiaye. Thiané Diagne a, dans le même esprit, magnifié le travail de l’icône de la télévision Moïse Ambroise Gomis. Ce dernier, témoigne Thiané Diagne, a énormément consenti d’efforts et fait preuve de générosité pour mettre en lumière le talent des stylistes et autres créateurs de tenues vestimentaires sénégalais.



Du côté des artistes musiciens, la Nuit du Boubou a enregistré les prestations du «roi» du bazin Djiby Dramé qui faisait face à ses parents du Mali, mais aussi de la reine du Djolof Band, Viviane Chidid.