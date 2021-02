NÉCROLOGIE / La famille de Serigne Massamba en deuil avec le rappel à Dieu de Sokhna Maï Mbacké.

Sokhna Maï Mbacké n'est plus! La fille de Serigne Modou Faty Khary, plus connue sous le sobriquet de "Maï Djinné", a tiré sa révérence ce matin à l'hôpital Fann de Dakar.



Femme d'affaires et fervente érudite de l' Islam, la défunte sera inhumée à Touba dans les prochaines heures. Dakaractu présente ses condoléances à la famille Mbacké-Mbacké de Darou Karim...