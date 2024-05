Mouvement d'humeur dans le secteur agricole: le SYNTTAS décrète une grève de 48h renouvelables

Tous les secteurs d'activités du pays sont en ébullition ces derniers jours. Après le transport, la pêche, c'est au tour des travailleurs de l'agriculture. En effet, le syndicat national des techniciens et travailleurs de l'agriculture du Sénégal ( SYNTTAS ) annonce une grève générale de 48h renouvelables les Vendredi 10 et Samedi 11 Mai 2024, dans tous les centres de formation agricole, sur toute l'étendue du territoire sénégalais. Dans un communiqué parvenu à Dakaractu, le syndicat national des techniciens et travailleurs de l'agriculture du Sénégal ( SYNTTAS) exhorte l'ensemble du personnel des centres au respect scrupuleux du mot d'ordre de grève.