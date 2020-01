Mouvement d’humeur à la RTS : L’intersyndicale demande le départ du DRH…

Ils rappellent qu’ils se sont déjà adressés à l’intérimaire du directeur général absent et demande purement et simplement le départ du DRH Alioune Thiam.

Ces sont des membres de l’intersyndicale qui se sont insurgés contre des décisions unilatérales venant du DRH, Alioune Thiam. Ces deux mouvements syndicaux à la RTS ont ainsi manifesté leur colère face au comportement indifférent du directeur des ressources humaines vis-à-vis de leurs préoccupations.Ils dénoncent ce qu’ils appellent de l’abus de pouvoir et de transgression du règlement intérieur de la part d’Alioune Thiam. D’ailleurs, le porte-parole du jour et membre de l’intersyndicale Sypics/Cnts Moustapha Cissé fera savoir qu’ « entre de multiples mise-à-pied, des demandes d’explications et d’autres actes unilatéraux et sans aucun fondement, il a bousillé la carrière de beaucoup d’agents de la RTS ».