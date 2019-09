Moustapha Gaye, coach des Lions : « Je suis très content de la réaction de l’équipe aujourd’hui » (Conférence de presse)

Devant la presse, après le bon match de ses joueurs sur le parquet du Dongguan basketball center contre la grande équipe d’Australie, Moustapha Gaye a regretté la très mauvaise performance de son équipe lors du précédent match contre la Lituanie. Il a surtout tiré une satisfaction effective après ce match contre les « Boomers ». «Je suis très content de la réaction de l’équipe aujourd’hui, contrairement à la fois passée, on n’était pas concentré défensivement, mais je pense qu’aujourd’hui les joueurs ont montré beaucoup de caractère et c’est ça qui a fait la différence. Il y a aussi des réajustements qui ont été bénéfiques», a indiqué le sélectionneur sénégalais.



Selon Moustapha Gaye, ses joueurs ont su relever le niveau afin de mieux aborder ce match qui était crucial pour la qualification au second tour. « Aujourd’hui les joueurs ont montré beaucoup d’agressivité, beaucoup de fierté parce qu’il n’est pas normal qu’on joue comme on a fait la dernière fois », dit-il.



Dans une compétition internationale comme la coupe du monde de basketball, la montée en puissance peut être un élément clé pour la suite de la compétition. Et c’est ce que fait comprendre le coach.

« On savait que cela allait être différent et le troisième contre le Canada sera un autre match. La mentalité de cette compétition c’est de donner le maximum, beaucoup travailler au niveau des scouting et des discussions internes pour faire le meilleur match possible », a fait savoir Moustapha Gaye devant la presse.



Le prochain match contre le Canada sera crucial pour le reste de ce mondial en Chine et aussi pour avoir une place pour les qualification pour les JO de Tokyo en 2020. Les Lions joueront leur troisième match contre les canadiens ce jeudi 5 septembre à 7h 30, heure de Dakar...