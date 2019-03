Moussa Konaté : "Moi, fils de Aliou Cissé? Ça peut être gênant, je n'ai aucun privilège"

La nature de leur entente explique peut-être les envies qui ont pu habiter l'attaquant international sénégalais (25 ans). L'attaquant de Amiens, dont les rumeurs d'une "relation particulière" avec le coach des Lions ont agité la Tanière, a expliqué ne pas bénéficier de privilège, mais a dit sa fierté et son bonheur de défendre les couleurs du Sénégal.



Souvent utilisé dans une attaque à deux ou seul en pointe en sélection, "Baba" exprime pourtant mieux ses qualités lorsqu'il évolue dans une position d'avant-centre associé. À la question "Serait-ce plus aisé" de jouer à la pointe de l'attaque à deux, le joueur de Amiens répond : "c'est dans cette configuration où je suis plus à l'aise". Moussa Konaté dit qu'il "se donnera toujours à cent pour cent en sélection", quelle que soit sa position en attaque...